Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300319 - 294: ...

300319 - 294: Lindlar-Frielingsdorf, verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Lindlar - Am Freitag, 29.03.2019, ereignete sich gegen 20:50 Uhr auf der Montanusstraße in Lindlar ein verkehrsunfall, bei dem die Ursache noch ermittelt werden muss. Ein 20-jähriger Lindalerer war dort mit seinem Auto unterwegs. Er kollidierte mit dem Auto einer ebenfalls 20 Jahre altenen jungen Frau, ebenfalls aus Lindlar. Wie sich der Ablauf genau zugetragen hat und was Ursache des Zusammenstoßes war ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Zusammenprall wurde die beiden Fahrer verletzt, ebenso 2 Mitfahrerinnen im Wagen der 20-jährigen, eine 20-jährige und eine 17-jährige, beide ebenfalls aus Lindlar. Die beiden betetiligten Wagen wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

