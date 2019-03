Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300319 - 296: ...

300319 - 296: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer auf dem Löher Weg

Waldbröl - Am 30.03.2019 gegen 17:35 Uhr befuhr ein 15-jähriger mit seinem Kleinkraftrad den Löher Weg in Waldbröl. Aus ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über das Zweirad. Er prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Zaun und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die seinen Transport mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik erforderlich machten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

