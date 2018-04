Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300418-523: ...

300418-523: 88-Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Engelskirchen - Nach einem Verkehrsunfall in Engelskirchen-Ründeroth musste am Sonntag (29. April) ein 88-Jähriger schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Senior aus Engelskirchen war gegen 16.20 Uhr mit seinem Auto auf der Straße "Walbach" in Richtung Wallefeld unterwegs, als ein 73-Jähriger von der Straße "Hohenstein" nach links auf die Straße Walbach abbog. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der ebenfalls aus Engelskirchen stammende 73-Jährige gab an, dass er den herannahenden Wagen aufgrund der blendenden Sonne übersehen habe.

