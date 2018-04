Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300418-525: ...

300418-525: Pflasterstein lag vor beschädigter Eingangstür

Hückeswagen - Die Glasscheibe der Eingangstüre eines Schreibwarengeschäftes am Etapler Platz wollten Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Montag (29./30. April) einwerfen. Gegen 04.45 Uhr hatte ein Zeuge den Schaden an der Scheibe bemerkt - die Scheibe splitterte zwar, ging aber nicht zu Bruch, so dass niemand das Geschäft betreten konnte. Vor der Türe lag ein Pflasterstein, der offenbar als Tatmittel genutzt worden war. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

