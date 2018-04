Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300418-527: ...

300418-527: Taschendiebstahl - Dieben keine Gelegenheit bieten!

Gummersbach - Auch beim kurzen Weg vom Auto zum Einkaufswagenständer sollte man sein Auto verschließen - auf diese Erfahrung hätte eine 63-Jährige wohl gerne verzichtet. Die Frau aus Marienheide hatte am Samstagmorgen (28. April) ihr Auto auf dem Aldi-Parkplatz auf der Beckestraße nur kurz unbeaufsichtigt gelassen, um den Einkaufswagen wieder zurück in den Ständer zu schieben. Zuhause angekommen, stellte sie den Diebstahl ihrer schwarzen Handtasche fest, die sie auf die Rücksitzbank gelegt hatte. Eventuell mit dem Diebstahl in Verbindung steht ein mit etwa 155 cm auffallend kleiner und schmal gebauter Mann im Alter von etwa 30 - 35 Jahren, der sich in unmittelbarer Nähe des Autos aufgehalten hat. Der Diebstahl ereignete sich etwa gegen 10.10 Uhr - Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

