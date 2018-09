Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300918-1055: ...

300918-1055: Vereinsheim in Dieringhausen durchwühlt

Gummersbach - In ein Vereinshaus in der Straße "Zum Sportplatz" sind Kriminelle am Wochenende eingedrungen und haben eine Geldkasette mit Bargeld gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Freitag und 11:45 Uhr am Samstag (29. September) hebelten die Täter ein Fenster zum Vereinsnhaus auf und verschafften sich so Zugang. Mehrere Schränke durchwühlten sie und stahlen schließlich eine Geldkasette mit Bargeld.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

