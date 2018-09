Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300918-1056: Leergut ...

300918-1056: Leergut gestohlen

Wiehl - Auf Leergut hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. September) in ein Leergutlager in der Zeitstraße in Wiehl-Drabenderhöhe eingedrungen sind. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände und entwendeten mehr als 320 Flaschen Leergut.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/