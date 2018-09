Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300918-1057: ...

300918-1057: Kennzeichendiebstähle

Oberbergischer Kreis - Kennzeichendiebe haben am Wochenende gleich mehrfach zugeschlagen.

Im Zeitraum zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntagmorgen (30.September) 9:15 Uhr entwendeten Diebe in der Theodor-Heuss-Straße in Gummersbach-Niederseßmar beide Kennzeichen eines silbernen VW Touran. Die gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-MR2005

In der Brucher Straße in Wiehl stahlen Unbekannte die Kennzeichen (GM-AM2387) eines schwarzen Renault Megane. Die Tatzeit liegt hier in dem kurzen Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr am Samstag (29.September).

In Radevormwald entwendeten Kriminelle die Kennzeichen eines golfarbenen Kia Carens, der in der Erlenbacher Straße parkte. Der Diebstahl soll sich zwischen 20 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag (29. September) ereignet haben. Die gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-LS2009

Hinweise in allen Fällen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990.

