Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 300918-157: Anhänger ...

300918-157: Anhänger von öffentlichem Parkplatz gestohlen

Engelskirchen - Auf der Overather Straße in Loope haben Langfinger im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Samstag (29.September) einen Pkw-Anhänger gestohlen. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen silbernen Tandemanhänger der Marke Harbeck SDAH mit Plane und Spiegel. Das amtliche Kennzeichen des Anhängers lautet: AN-IL44

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/