Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 30092018-1054 ...

30092018-1054 28-jährige Autofahrerin stand unter Alkoholeinwirkung

Gummersbach - Bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist am frühen Sonntagmorgen (30.09.) eine 28-jährige Gummersbacherin auf der Weststraße in Strombach mit ihrem Pkw verunfallt. Die junge Frau war um 05:00 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf der Weststraße in Höhe der Einmündung Hömerichstraße aufgrund ihrer Fahrweise aufgefallen. Trotz deutlicher Anhaltesignale beschleunigte sie ihren Pkw in Richtung Strombach. Dort verlor sie in einer Kurvenkombination die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn, prallte gegen einen hinter einer Hecke befindlichen Findling und schob diesen gegen eine Hausfassade. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 28-Jährige leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft und weitere Anhaltspunkte auf einen vorherigen Drogenkonsum der Fahrerin fest. Zudem wurden in ihrem Pkw Betäubungsmittel aufgefunden. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Zudem stellte die Polizei den Führerschein der jungen Frau sicher. Neben den erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug der 28-Jährigen entstand insbesondere an der Hausfassade hoher Sachschaden.

