20.09.2018-1025Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Nümbrecht-Berkenroth

Nümbrecht - Am 20.09.2018 gegen 20:54 beabsichtigte ein 54-jähriger Waldbröler aus der Berkenrother Straße kommend die Waldbröler Straße in Richtung Hillesmühle zu überqueren. Dabei übersah er ein aus Richtung Waldbröl kommendes Kleinkraftrad, besetzt mit 2 17-jährigen jungen Männern aus Nümbrecht. Der Fahrer des Zweirades konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht vermeiden. Sowohl der Fahrer des Zweirades als auch sein Sozius wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle Telefon: 02261 8199-625 Fax: 02261 8199-607 E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/