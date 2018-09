Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Alkoholisiert mit ...

Alkoholisiert mit Krankenfahrstuhl gestürzt

Lindlar - Unter Alkoholeinfluss hat ein 72-Jähriger am Dienstag (18. September) die Kontrolle über seinen motorisierten Krankenfahrstuhl verloren. Nach Zeugenangaben fuhr der Senior mit seinem Krankenfahrstuhl auf der L284 Schlangenlinien. Als er nach rechts in die Straße Scheurenhof abbiegen wollte, kippte er mit dem Krankenfahrstuhl nach links auf die Fahrbahn um. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Auf ihn wartet nun ein Verfahren.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/