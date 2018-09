Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Kollision zwischen ...

Kollision zwischen Roller und Pkw

Wipperfürth - Bei einem Zusammenstoß zwischen eine Rollerfahrerin und einem Pkw hat sich am Dienstag (18. September) die 17-jährige Zweiradfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Um 17:15 Uhr wollte der 23-jährige Fahrer eines Mitsubishis von der Lüdenscheider Straße nach links auf die Straße Surgeres-Platz abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Rollerfahrerin. Die 17-jährige Wipperfürtherin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/