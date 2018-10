Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Nachtrag zur Meldung ...

Nachtrag zur Meldung "Turnschuhe geraubt" vom 23. September

Wiehl - Nachdem Unbekannte am 23. September in Wiehl-Bielstein einem 16-Jährigen die Turnschuhe geraubt haben, ist die Polizei noch immer auf der Suche nach den Tätern. Die Familie des 16-Jährigen hat zwischenzeitlich eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Der 16-Jährige war am Tattag gegen 16:20 Uhr auf einem Feldweg unterhalb der Bielsteiner Straße unterwegs. In Höhe einer Brücke über die Wiehl kamen ihm drei Personen entgegen. Einer schlug den 16-Jährigen nieder. Das Trio raubte anschließend die Turnschuhe des 16-Jährigen. Es handelt sich um schwarze Turnschuhe der Marke Adidas Ultra Boost mit weißer Sohle. Die Unbekannten sollen etwa 20-25 Jahre alt sein. Sie trugen graue Jogginghosen. Zwei hatten einen grauen, der dritte Täter einen roten Pullover an.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

