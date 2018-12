Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Pkw kommt von der ...

Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer schwer verletzt!

Nümbrecht - Am 08.12.2018, gegen 03:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Nümbrechter mit einem Pkw die Schlossstraße aus Richtung Nümbrecht- Kalkofen kommend in Fahrtrichtung Nümbrecht-Zentrum. Auf der regennassen Fahrbahn kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum am Fahrbahnrand und rutschte im Anschluss eine abschüssige Böschung hinab. Der 29-jährige Nümbrechter verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Schließlich wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

