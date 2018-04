Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Polizeisportlerehrung ...

Polizeisportlerehrung - Auszeichnung für oberbergischen Polizisten

Oberbergischer Kreis - Am gestrigen Mittwoch (11. April) empfing Innenminister Herbert Reul in Düsseldorf 48 Polizistinnen und Polizisten, um sie im Rahmen der Polizeisportlerehrung auszuzeichnen. Mit Dieter Baumhof war auch ein Beamter der oberbergischen Polizei vertreten. Im Alltag leitet Dieter Baumhof (Erster Kriminalhauptkommissar) das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach, geehrt hat ihn der Innenminister für seinen langjährigen Einsatz als Leiter der Turnriege der nordrheinwestfälischen Polizei. Reul lobte insbesondere sein außergewöhnliches und über 40 Jahre andauerndes Engagement für den Turnsport bei der Polizei. 1975 der Turnriege beigetreten, übernahm er im Jahr 1991 die Leitung und führte diese bis ins Jahr 2017. Die Landesturnriege besteht aus etwa 30 Mitgliedern, die mit humorvollen und artistischen Darbietungen bei Festen und Veranstaltungen für kurzweilige Unterhaltung sorgen und gleichzeitig als Werbebotschafter der Polizei auftreten.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael Tietze Telefon: 02261/8199-650 Fax: 02261/8199-602 E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -