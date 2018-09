Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Telefonbetrüger aktiv

Telefonbetrüger aktiv

Radevormwald - Telefonbetrüger waren in den letzten zwei Tagen wieder besonders aktiv. Diesesmal hatten sie insbesondere Radevormwald im Visier. Elf Anzeigen allein in Radevormwald, eine in Wipperfürth und eine in Gummersbach nahm die Polizei auf. Die Masche war jedesmal die gleiche - Betrüger geben sich als Polizisten aus und versuchen ihre Opfer davon zu überzeugen, dass sie ihre Wertgegenstände besser an sie übergeben. Die Masche ist mittlerweile nicht mehr neu und die Polizei warnt regelmäßig vor den fiesen Tricks der Betrüger. Aus diesem Grund ist es auch in keinem Fall zu einer Geldübergabe gekommen. Dennoch sollten Sie unbedingt das Gespräch mit Ihren Angehörigen, Freunden und Nachbarn suchen. Der beste Schutz vor solchen Betrügereien ist es die Tricks zu kennen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.polizei.nrw/artikel/f alsche-polizeibeamte-unserioese-handwerkerangebote-oder-zahlungskarte nbetrug

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/