Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Tödlicher ...

Tödlicher Verkehrsunfall in Nümbrecht

OBK - Am 17.10.2018, gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei telefonisch über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin an der Otto-Kaufmann-Str Ecke Spreitger Weg in Kenntnis gesetzt. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 77-jährige Fußgängerin aus Nümbrecht die Otto-Kaufmann-Straße in Rtg. Spreitger Weg mit einem Rollator zu überqueren. Hierbei wurde sie von einem von rechts herannahenden Zweiradfahrer, der die Straße in Richtung Homburg-Bröl befuhr, erfasst und zu Boden geschleudert. Der Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß, richtete jedoch sein Fahrzeug wieder auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Die Fußgängerin verstarb nach notärztlicher Reanimation noch an der Unfallstelle. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte ein verdächtiges Zweirad in Tatortnähe festgestellt und das Versicherungskennzeichen abgelesen werden. Der Fzg- Führer entzog sich der Überprüfung jedoch nach einer kurzen Nachfahrt. Unverzüglich eingeleitete Ermittlungen an der Halteranschrift erhärteten den Verdacht, dass es sich bei dem flüchtigen Fzg-Führer um den Unfallverursacher handelt. Der tatverdächtige Unfallverusacher, ein 22-jährigen Mann aus Nümbrecht, wurde zwischenzeitlich im Krankenhaus leicht verletzt angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

