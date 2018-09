Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Unter Alkoholeinfluss ...

Unter Alkoholeinfluss mit dem PKW überschlagen

Engelskirchen - Am späten Dienstagabend (04.09.) gegen 22:00 Uhr wurden einige Anwohner der Hüttenstraße in Ründeroth durch Unfallgeräusche von der Straße aufgeschreckt. Ein 26-jähriger Engelskirchener war mit seinem PKW aus Richtung Engelskirchen in Richtung Ründeroth unterwegs. Auf einem geraden Straßenstück kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Hauswand. Anschließend geriet der PKW auf eine Böschung und überschlug sich. Zeugen gaben an, er sei augenscheinlich zu schnell unterwegs gewesen. Die aufgeschreckten Anwohner leisteten Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst ab. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein PKW ist ein Totalschaden. Er musste durch ein Abschleppunternehmen aufgerichtet und geborgen werden. Die Schadenhöhe beträgt 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die aufnehmenden Polizisten Hinweise auf Alkoholkonsum. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

