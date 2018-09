Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall zwischen Personenzug und PKW mit Personenschaden 2 Verletzte nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

51766 Engelskirchen, Bahnübergang Bliesenbacher Straße - Am frühen Samstagabend (29.09.) gegen 19:22 Uhr verletzten sich zwei Personen nach Verkehrsunfall mit einem Personenzug. Ein 24-jähriger Engelskirchener hatte versucht, den halbseitig beschrankten Bahnübergang, trotz geschlossener Schranke, zu überfahren. Dabei wechselte der Engelskirchener, aus Loope kommend, die Straßenseite, fuhr an der Schranke vorbei und manövrierte unvermindert auf die Bahngleise. Es kam hier zu einem Zusammenstoß mit einem Personenzug, welcher Richtung Köln unterwegs war. Durch die Kollision verletzte sich eine 41-jährige Gummersbacherin schwer. Da die 41-jährige Zuginsassin gegenwärtig ein Kind erwartet, musste sie zur stationären Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem verletzte sich der 24-jährige PKW Fahrer leicht. An dem PKW und Zug entstand hoher Sachschaden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme und Bergung des nicht fahrbereiten Zuges, musste der Bahnübergang für 3 Stunden gesperrt werden. Der 24-jährige Engelskirchener muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle Telefon: 02261 8199-625 Fax: 02261 8199-607 E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/