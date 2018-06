Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfall mit 3 ...

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten Fahrzeugführer mit 1,5 Promille unterwegs

51789 Lindlar, L302, Felsenthal - Am späten Sonntagabend (10.06.) gegen 21:40 Uhr wurden in Lindlar, Felsenthal, insgesamt 3 Verkehrsteilnehmer verletzt. Ein 36-jähriger Lindlarer hatte mit seinem 31-jährigen Beifahrer die L302 aus Kaiserau kommend, in Richtung Neuremscheid befahren. In einer langgezogenen Rechtskurve war es im Begegnungsverkehr zur Kollision mit einem entgegenkommenden 44-jährigen PKW-Fahrer ebenfalls aus Lindlar gekommen. Der 31-jährige Beifahrer musste schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden, die beiden anderen Verkehrsteilnehmer verletzten sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Den Führerschein behielten die Beamten sofort ein. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge, und Fahrbahnreinigung komplett gesperrt.

