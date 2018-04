Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin in Gummersbach-Vollmerhausen

Gummersbach - Am 07.04.2018 gegen 09:55 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Marienheide mit ihrem Auto die Vollmerhauser Straße von Osberghausen kommend in Richtung Gummersbach. Von einem dortigen Tankstellengelände beabsichtigte zeitgleich ein 56-jähriger Mann aus Troisdorf mit seinem Wagen nach links in Richtung Osberghausen einzubiegen. Er übersah dabei das Auto der 276-jährigeen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und die 27-jährige wurde verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

