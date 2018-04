Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Gummersbach-Straße

Gummersbach - Am 09.04.2018 gegen 17:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Solingen mit seinem Motorrad die L173 von Meinerzhagen kommend in Richtung Piene. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich Verletzungen zu und sein Motorrad wurde erheblich beschädigt. Der 28-jährige wurde nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

