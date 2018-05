Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden 2 Verletzte bei Kollision im Begegnungsverkehr

Nümbrecht, L 339, Winterborner Straße, Höhe Haltestelle Oberbreidenbach - Am 30.04.2018, gegen 17:00 Uhr ereignete sich in Nümbrecht, auf der Winterborner Straße (L339) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Waldbröl, hatte die L 339 aus Winterborn in Richtung Breunfeld befahren. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die junge Fahrerin auf einer langen Geraden nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern und schließlich auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden, 29-jährigen, PKW-Fahrerin aus Nümbrecht. Die junge Nümbrechterin musste schwerverletzt, die Fahrerin aus Waldbröl leichtverletzt, in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert werden. Die L339, Winterborner Straße, musste für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme, für etwa 1,5 Stunden, komplett gesperrt werden.

