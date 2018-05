Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden 4 Verletzte nach Trunkenheitsfahrt eines 20-Jährigen

51647 Gummersbach, Dümmlinghauser Straße, Höhe 27 - 4 Verletzte waren das Ergebnis der Trunkenheitsfahrt eines 20-jährigen Waldbrölers in Gummersbach, Dümmlinghauser Straße, Höhe Hausnummer 27. Der junge Mann hatte mit drei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 17 bis 19 Jahren aus Gummersbach in der Nacht zum Dienstag 01.Mai, gegen 02:00 Uhr die Dümmlinghauser Straße Richtung Hesselbach befahren. Dort war der PKW des 20-Jährigen ausgangs einer Linkskurve, zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Bordstein und schleuderte anschließend wieder quer über die Fahrbahn nach links gegen eine Grundstücksmauer, wo es schließlich zum Stillstand kam. Der Fahrer musste schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden, wohingegen die 3 Beifahrer nach kurzer Beobachtung wieder entlassen werden konnten. Der Fahrbahnbereich musste für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme kurzeitig gesperrt werden. Der junge Waldbröler muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Führerschein wurde von den Beamten vor Ort sichergestellt.

