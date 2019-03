Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden Alkoholisierter 59-jähriger PKW - Fahrer mit Baum kollidiert

51709 Marienheide, Hauptstraße / Am Krüenberg - Am Dienstagnachmittag (19.03.) gegen 17:15 Uhr prallte ein 59-jähriger PKW Fahrer aus Marienheide mit seinem PKW gegen einen Baum auf einer Verkehrsinsel. Der Marienheider hatte die B256 in Richtung Gummersbach befahren, als er kurz vor dem Abzweig Am Krüenberg aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum auf einer bepflanzten Verkehrsinsel prallte. Der 59-Jährige musste schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern momentan noch an. Es entstand schwerer Sachschaden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten komplett gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle Telefon: 02261 8199-625 Fax: 02261 8199-607 E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/