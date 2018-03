Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Verkehrsunfallflucht ...

Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss 29-jähriger Autofahrer richtet hohen Sachschaden an - Zwangseinweisung nach Blutprobenentnahme

Gummersbach - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bernberg hat ein 29-jähriger Autofahrer aus Gummersbach am frühen Freitagmorgen (30.03.) erheblichen Sachschaden verursacht. Nach dem Stand der Ermittlungen war er um 2:40 Uhr auf der Kastanienstraße in Richtung Südring unterwegs, als er in einer leicht abfallenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit drei am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der 29-Jährige den linken Vorderreifen an seinem Pkw, was ihm eine Weiterfahrt lediglich bis zur Straße Südring gestattete. Dort verließ er sein stark beschädigtes Fahrzeug und flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte er nach einem Zeugenhinweis in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Dabei stand er augenscheinlich unter Drogeneinfluss, machte einen stark verwirrten Eindruck und versuchte, sich den Maßnahmen der Polizeibeamten zu widersetzen. Der 29-Jährige wurde der Polizeiwache Gummersbach zugeführt, wo die Beamten eine Blutprobe anordneten. Aufgrund seines Gemütszustandes wurde er im Anschluss durch den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes in eine Klinik zwangseingewiesen. An allen vier beteiligten Fahrzeugen, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren, entstand erheblicher Sachschaden. Die Kastanienstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss, Verkehrsunfallflucht und Widerstand ermittelt. Da in seinem Auto zudem noch Drogen und entsprechende Utensilien aufgefunden worden waren, blickt der 29-Jährige darüber hinaus auch noch einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes entgegen.

