Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Vorrang missachtet- ...

Vorrang missachtet- Fahrerin angetrunken!

Hückeswagen - Am 01.04.2018, gegen 21:20 Uhr kam es in Hückeswagen auf der Kreuzung B 237 / Winterhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Frau aus Hückeswagen leicht verletzt worden ist und hoher Sachschaden entstand: Zur Unfallzeit befuhr sie mit einem Pkw die Bundesstraße 237 aus Richtung Hückeswagen kommend in Fahrtrichtung Bergisch Born. Als sie die Kreuzung erreichte, beabsichtigte sie nach links in die Straße Winterhagen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Wipperfürth mit seinem Pkw die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Im Kreuzungsbereich kam es beim Abbiegevorgang der Frau zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Hückeswagenerin leicht verletzt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Frau festgestellt. Nachdem ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest positiv verlief, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

