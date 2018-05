Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / Zwei Brände in den ...

Zwei Brände in den Morgenstunden

Radevormwald - Zu zwei Brandeinsätzen in den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr am Wochenende ausrücken. Am Samstagmorgen (26. Mai) war gegen 04.55 Uhr der Brand von zwei aus Strohballen gefertigten Figuren an der B 483 in Wellringrade gemeldet worden. Der Brand griff auch auf einen Holzzaun über. Eine Polizeistreife hatte die Stelle etwa eine halbe Stunde vorher noch passiert; zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Gegen 04.10 Uhr brannte am Sonntagmorgen eine am Gehweg abgestellte Mülltonne in der Grabenstraße; hier kam es zu keinem weiteren Schaden. Die Brandursache steht in beiden Fällen nicht fest - Brandstiftung gilt aber als wahrscheinlich.

