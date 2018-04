Kreispolizeibehörde Olpe / 13-Jähriger findet Pedelec

13-Jähriger findet Pedelec

Lennestadt - Am Sonntag gegen 15.30 Uhr brachte ein Schüler ein Pedelec zur Polizeiwache nach Lennestadt. Nach seinen Angaben hatte er es in einem Bach zwischen Altenhundem und Kickenbach, mit Tannenzweigen abgedeckt aufgefunden. Eine Zuordnung des hochwertigen Elektrorades war zunächst nicht möglich. Es meldete sich jedoch kurze Zeit später ein 48-Jähriger aus Lennestadt. Er hatte festgestellt, dass sein Pedelec in der vergangenen Woche aus seiner gewaltsam geöffneten Garage entwendet worden sein musste. Die Beamten händigten das Zweirad wieder aus.

