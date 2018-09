Kreispolizeibehörde Olpe / 17-Jähriger Leichtkraftradfahrer ...

17-Jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt sich bei Sturz auf Milstenauer Straße

Attendorn - Am Montagnachmittag (24. September) gegen 15.20 Uhr stürzte ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad der Marke KTM und verletzte sich dabei schwer. Nach Zeugenangaben fuhr dieser mit seinem Motorrad aus Ennest kommend in Fahrtrichtung Hollenbock. Vor einer Linkskurve bremste er sein Krad ab. Daraufhin blockierte das Hinterrad und der 17-Jährige stürzte. Dabei rutschte er mit dem Leichtkraftrad rund 20 Meter über die Straße und kam auf einer Wiese neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer klagte über starke Schmerzen im Oberkörper. Die Rettungskräfte brachten ihn mit dem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in das Krankenhaus in Olpe. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -