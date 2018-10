Kreispolizeibehörde Olpe / 18-Jähriger unter Drogeneinfluss am ...

18-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Drolshagen - Bei einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend (8.Oktober)gegen 22 Uhr hielten Polizeibeamte einen 18-jährigen Pkw-Fahrer an, der die Schillerstraße mit einem Opel Corsa befuhr. Dabei fielen den Beamten mehrere Anzeichen auf, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Daher führten sie mit dem jungen Mann einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis ausfiel. Der Jugendliche erklärte sich zu einer freiwilligen Blutprobe auf der Polizeiwache in Olpe bereit. Die Beamten schrieben Anzeigen und untersagten die Weiterfahrt.

