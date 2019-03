Kreispolizeibehörde Olpe / 20-Jährige ohne Führerschein unterwegs

20-Jährige ohne Führerschein unterwegs

Kirchhundem - Kirchhundem - Am Montagabend kontrollierte eine Streife um 18:12 Uhr eine 20-Jährige, die mit ihrem VW auf der Würdinghauser Straße, von Gleierbrück aus kommend, in Richtung Kirchhundem unterwegs war. Die junge Fahrerin konnte keinen Führerschein vorweisen, da ihr die Fahrerlaubnis von der Verwaltungsbehörde unanfechtbar entzogen wurde. Die Fahrt endete damit am Anhalteort, eine Anzeige folgt.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe