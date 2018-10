Kreispolizeibehörde Olpe / 23-Jähriger bei Rotlichtfahrt unter ...

23-Jähriger bei Rotlichtfahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Attendorn - Nach einer Rotlichtfahrt kontrollierten Polizeibeamte in der Nacht von Sonntag (30. September) auf Montag (1. Oktober) gegen 0.40 Uhr einen 23-jährigen Honda-Fahrer aus dem Märkischen Kreis. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte angetrunken war und unter Drogeneinfluss stand. Bei der Befragung gab der 23-Jährige an, dass er am Vorabend Cannabis und Amphetamine konsumiert hatte. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Polizeibeamten weiteres Cannabis in seiner Kleidung. Zudem besteht gegen den Beschuldigten der Verdacht des Fahrens ohne Führerschein, da er zwar eine ungarische Fahrerlaubnis mitführte, doch die zuständige Behörde in Deutschland ihm den Führerschein vorab unanfechtbar entzogen hatte. Die Beamten schrieben mehrere Anzeigen.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe