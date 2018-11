Kreispolizeibehörde Olpe / 39-Jährige von Unbekanntem belästigt

39-Jährige von Unbekanntem belästigt

Attendorn - Attendorn - Am Mittwochnachmittag wurde auf der Polizeiwache in Attendorn eine Strafanzeige erstattet. Hiernach war die Geschädigte um 14:45 Uhr mit ihren Hunden auf der Breslauer Straße unterwegs, als sie in Höhe des dortigen Fußweges Am Himmelsberg von einem Fremden angesprochen wurde. Der Mann verwickelte sie in ein belangloses Gespräch. Als sie bemerkte, dass er dabei seine Hose öffnete und sein teilweise entblößtes Geschlechtsteil in die Hand nahm, ging sie schnell weg und begab sich zunächst nach Hause. Der Unbekannte folgte ihr dabei nicht. Er entfernte sich in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Südländer, 165-170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, kurzes schwarzes Haar, trug helle Jeans, orangefarbene Lederjacke und sprach Deutsch mit Akzent Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

