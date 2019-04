Kreispolizeibehörde Olpe / 55-jähriger Mountainbiker verletzt ...

55-jähriger Mountainbiker verletzt sich bei Unfall schwer

Wenden - Am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr hat sich ein Fahrradunfall in Huppen ereignet, bei dem sich ein 55-jähriger Mountainbikefahrer schwer verletzte. Zunächst befuhr dieser einen Feldweg, der von Wenden aus nach Iseringhausen führt. Dabei wollte er zwei vor ihm fahrende Zeugen überholen. Als er sich nach dem Überholvorgang wieder vor ihnen einordnen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte auf den unbefestigten Untergrund. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, zog er sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen und Schürfwunden zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

