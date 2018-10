Kreispolizeibehörde Olpe / 62 km/h zu schnell in Papiermühle

62 km/h zu schnell in Papiermühle

Attendorn/Kirchhundem - Auch in den vergangenen Tagen führte der Verkehrsdienst sowie Beamte der Polizeiwachen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Ortschaft Papiermühle waren zahlreiche Verkehrsteilnehmer innerhalb der geschlossenen Ortschaft zu schnell. Spitzenreiter war ein Audi-Fahrer aus dem Märkischen Kreis, der die Messstelle mit 116 km/h passierte. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 480.- Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. In Kirchhundem hielten Beamte der Polizeiwache Lennestadt einen 35-järigen Fahrer eines hochmotorisierten Fahrzeuges an. Er war auf der B 517 Höhe Quermke innerhalb der 70er Zone mit 156 km/h unterwegs. Hierfür wird er drei Monate auf seinen Führerschein verzichten müssen. Neben einem Bußgeld werden in Flensburg zwei Punkte notiert. Gerade innerorts können sich schon geringe Geschwindigkeitsunterschiede dramatisch auswirken. Nur 10 km/h mehr bei 50 km/h bedeuten ca. 6 Meter mehr Anhalteweg. Das entspricht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 35 km/h.

