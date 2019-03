Kreispolizeibehörde Olpe / 71-Jähriger verstirbt nach verbalem ...

71-Jähriger verstirbt nach verbalem Streit

Attendorn - Am Montagabend (25.03.2019) gegen 22.00 Uhr verstarb in der Siemensstraße ein 71-Jähriger aus Niederfischbach. Dieser war Fahrer einer Personalvermittlungsagentur. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 48-jähriger Insasse aus Olpe mit dem Fahrer in einen Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, der auf der Straße im Bereich einer Metallverarbeitungsfirma ausgetragen wurde, brach der 71-Jährige zusammen und verstarb noch vor Ort. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Den 48-Jährigen aus Olpe nahmen Polizeibeamte vorläufig fest. Die genauen Hintergründe des Sachverhaltes werden derzeit durch Zeugenvernehmungen ermittelt. Weitere Informationen, insbesondere zur Todesursache, versprechen sich Staatsanwaltschaft und Polizei durch eine Obduktion die am Dienstag durchgeführt werden soll.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe