Kreispolizeibehörde Olpe / Alleinunfall mit einer Verletzten

Alleinunfall mit einer Verletzten

Drolshagen - Eine 19-jährige Fordfahrerin fuhr am Samstag um 11:30 Uhr die Kreisstraße 15 aus Rtg. Junkernhöh in Rtg. Drolshagen. Aus ungeklärter Ursache kam sie dabei nach einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei Bäumen. Nachdem Ersthelfer sie aus dem Fahrzeug geborgen hatten wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Mobiltelefon der Dame wurde sichergestellt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro

