Kreispolizeibehörde Olpe / Attendorn - Mehrere Einbrüche in der ...

Attendorn - Mehrere Einbrüche in der Silvesternacht

Attendorn - In Attendorn nutzten Einbrecher die Silvesternacht, um in mehrere Wohnhäuser einzusteigen. Zunächst wurde der Polizei um 21:05 h ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Julius-Pickert-Str. gemeldet. Hier waren die Einbrecher durch Aufhebeln einer Terassentür ins Haus gelangt. Es wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld entwendet.

Aufmerksame Zeugen meldeten kurz darauf drei verdächtige männliche Personen mit Rucksäcken im Bereich der Str. Am Noacken. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte diese aber nicht mehr angetroffen werden.

Gegen 00:50 h kehrten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Str. Am Noacken dann von einer Silvesterfeier zurück und stellten einen Einbruch fest. Hier verwendeten die Einbrecher eine Leiter, um durch ein Fenster im Obergeschoß ins Haus einzudringen. Auch hier wurde Bargeld entwendet.

Ein dritter Einbruch ereignete sich schließlich am Hahnbeuler Kreuz. Als auch hier die Bewohner gegen 03:15 h von einer Feier zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Hier hebelten die Einbrecher eine Terassentür auf und drangen ins Hausinnere ein. Angaben zum Diebesgut konnten die Bewohner noch nicht machen.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang und bittet um Hinweise unter der Tel. 02761-92690, insbesondere zu den drei Personen mit den Rücksäcken.

