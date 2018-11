Kreispolizeibehörde Olpe / Auffahrunfall im Kreisverkehr

Auffahrunfall im Kreisverkehr

Olpe - Olpe - Am Mittwochnachmittag fuhr eine 44-Jährige um 17:10 Uhr mit ihrem Peugeot Transporter in den Kreisverkehr In der Wüste ein. Ein 48-Jähriger, der sich mit seinem Opel Insignia bereits im Kreisverkehr befand, kollidierte mit dem Heck des Transporters. Nicht unmittelbar geklärt werden konnte, ob sich der Transporter unmittelbar vor dem Auffahren bereits vollständig im Kreisverkehr befand und der Opelfahrer aus Unachtsamkeit auffuhr oder die Fahrerin des Transporters den Opel übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Bei dem Unfall wurde der Fahrer im Opel leicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden an der Front des Opel und am Heck des Peugeot.

