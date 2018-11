Kreispolizeibehörde Olpe / Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Finnentrop - Aus bisher ungeklärten Gründen kam am Mittwochmorgen ein Autofahrer auf der Verbindungsstraße von Weringhausen in Richtung Mißmecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Gegen 04.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer den verunfallten PKW und verständigte Polizei und Rettungskräfte. Diese fanden den Fahrer im Fahrzeug leblos vor, der Notarzt stellte nach einer Untersuchung den Tod fest. Die Unfallursache ist bisher nicht geklärt, die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und barg den tödlich verletzten 50-jährigen Fahrer aus Finnentrop. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen aufgeladen.

