Kreispolizeibehörde Olpe / Bei Unfall mit Pedelec leicht verletzt

Bei Unfall mit Pedelec leicht verletzt

Wenden - Wenden - Am Donnerstagnachmittag befuhr eine Gruppe von Radfahrern um 16:30 Uhr die Thuwieser Straße in Schönau, um im dortigen Kreisverkehr weiter in Richtung St.-Elisabeth-Straße zu fahren. Eine 62-jährige Radlerin bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 68-Jährige ihr Rad abbremste. Sie berührte mit ihrem Vorderrad deren Hinterrad und kam dadurch mit ihrem Pedelec zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus nach Olpe transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 EUR.

