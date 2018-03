Kreispolizeibehörde Olpe / Crash-Kurs NRW Serie endet mit ...

Crash-Kurs NRW Serie endet mit Veranstaltung in der Stadthalle Olpe

Kreis Olpe - Am 21.03.2017 fand die insgesamt 22. Veranstaltung Crash Kurs NRW in der Olper Stadthalle statt. Dies war die letzte von insgesamt drei Veranstaltungen für das Schuljahr 2017/2018.

Alle Schulen mit der Zielgruppe von Schülern über 17 Jahre wurden angeschrieben. In Olpe nahmen erneut ca. 400 junge Menschen teil und folgten den Schilderungen der Beteiligten. Die jungen Verkehrsteilnehmer wurden mit wahren Erlebnissen von an Unfällen beteiligten Menschen konfrontiert. So schilderten neben einem Polizisten, einem Feuerwehrmann, einem Notarzt, einem Seelsorger auch eine junge Unfallbeteiligte und die Schwester eines bei einem Unfall getöteten ihre persönlichen Gefühle und Eindrücke.

Moderiert von Polizeihauptkommissar Michael Klein waren die teilnehmenden Oberstufenschüler sichtlich beeindruckt von dem Dargebotenen, insbesondere auch von der mit emotionaler Musik untermalten Bilddokumentation. In ihren einzelnen Beiträgen machten die Protagonisten deutlich, wie wertvoll richtige Entscheidungen bei der Teilnahme im Straßenverkehr sind. Michael Klein gab den jungen Fahrern wieder wichtige Tipps mit auf den Weg, um unbeschadet zu Hause anzukommen:

Fahre nicht, wenn Du Alkohol getrunken hast! Nimm keine Drogen! Sage als Mitfahrer deutlich, was Du nicht möchtest! Bestehe darauf auszusteigen, bevor es zu spät ist! Sei konzentriert! Lass Dich nicht ablenken! Bitte rase nicht! Fahr vorsichtig! Leg immer den Sicherheitsgurt an!

Nach Abschluss der ca. 90minütigen Crash-Kurs-Veranstaltung wurden die Schüler verabschiedet, um zusammen mit den schulischen Ansprechpartnern das Erlebte nachzubereiten. Mit der Art der Darstellung sollen die wichtigen Botschaften von Crash-Kurs möglichst nachhaltig in den Köpfen der jungen Verkehrsteilnehmer haften bleiben. Die Kreispolizeibehörde hat mit den drei Crash-Kurs-Veranstaltungen im Kreis Olpe in diesem Schuljahr weit über 1.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Die Rückmeldungen zeigen, dass es wichtig ist, die langfristig angelegte Kampagne auch im neuen Schuljahr ab Herbst 2018 fortzuführen.

Einen Dank gilt den Schulen, die Crash-Kurs NRW seit Jahren unterstützen und dadurch auch zum Erfolg beitragen.

