Kreispolizeibehörde Olpe / Diebe entwenden Bargeld aus Kasse

Diebe entwenden Bargeld aus Kasse

Olpe - Am Dienstag gegen 16.50 Uhr betrat ein Unbekannter ein Ladenlokal in der Westfälischen Straße. Auf seinen Wunsch ließ er sich außerhalb des Geschäftes beraten. Nachdem die Verkäuferin nach wenigen Augenblicken wieder zurückkehrte, stellte sie eine verschobene Kasse fest. Offensichtlich war während der Kundenberatung eine zweite Person unbemerkt in das Geschäft gegangen und hatte einen hohen dreistelligen Betrag aus der Kasse entnommen.

Die Verkäuferin konnte den Kunden, der möglicherweise mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht, wie folgt beschreiben: ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze grau melierte Haare, blaue Jeanshose und blaues T-Shirt mit hellen Akzenten, ausländischer Akzent.

Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

