Kreispolizeibehörde Olpe / Diebstahl eines Pkw gescheitert

Diebstahl eines Pkw gescheitert

Lennestadt-Meggen - Am frühen Samstagmorgen schlug ein 18jähriger aus Mannheim eine Scheibe eines Firmengebäudes in einem Industriegebiet in Lennestadt-Meggen ein und gelangte so in die Firma. Dort startete er einen abgestellten Pkw und versuchte, durch Vor- und Zurückfahren ein Tor zu durchfahren und den Pkw zu entwenden. Durch das Fahrmanöver wurde jedoch die Alarmanlage aktiviert und die Person konnte zunächst durch einen Sicherheitsmitarbeiter festgehalten und anschließend durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen hierzu dauern an.

