Kreispolizeibehörde Olpe / Einbrecher ließen von Wohnungstür ab

Einbrecher ließen von Wohnungstür ab

Lennestadt - In der Nacht von Dienstag (4. Dezember) auf Mittwoch (5. Dezember) versuchten zwischen 19 und 9.30 Uhr bislang unbekannte Täter, in eine Wohnung in der Agathastraße in Maumke einzudringen. Zwar entdecke die Polizei an der Haustür sowie am Türrahmen Hebelspuren, doch den Tätern gelang es nicht, die Wohnung zu betreten. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

