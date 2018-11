Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Lennestadt - Am Samstag drangen im Laufe des Nachmittags unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Altenhundem ein und durchwühlten sämtliche Behältnisse. Zur Tatbeute können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

