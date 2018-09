Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Gaststätte in Oedingen

Einbruch in Gaststätte in Oedingen

Lennestadt - Bisher unbekannte Täter drangen, in der Zeit zwischen Dienstag 19.00 Uhr und Mittwoch 15.45 Uhr in der Hunold-Rump-Straße in eine Gaststätte ein. Dazu lösten sie Scharniere einer Belieferungsklappe und gelangten so in den Gastronomiebereich. Sie entwendeten unter anderem einen hochwertigen Kontaktgrill, ein Kamerasystem sowie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor.

