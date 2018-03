Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Grundschule

Einbruch in Grundschule

Finnentrop - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag in die Gutenberg Grundschule in Finnentrop ein. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

